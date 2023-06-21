Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ми не погодимося на заморожений конфлікт − Зеленський

Ірина БалачукСереда, 21 червня 2023, 22:28
Ми не погодимося на заморожений конфлікт − Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт і не піде на переговори з Росією, поки її війська будуть в Україні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ВВС, повідомляє Русская служба ВВС News

Пряма мова Зеленського: "З Росією ми ніколи не сядемо, хто б там не був президентом, за стіл переговорів, якщо вони будуть на нашій території".

Деталі: Президент наголосив, що йдеться про всі території, які РФ окупувала з 2014 року, включно з Кримом.

Реклама:

За словами Зеленського, переговорний процес, розпочатий до повного виведення російських військ з української території, переведе статус конфлікту в заморожений і в нову велику війну в перспективі.

"Куди б ми не просунулися в контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт... І я знаю, чим дихає народ. Українці не погодяться вдруге на заморожений конфлікт. Це пастка", − заявив президент.

Він також висловив упевненість, що в Росії вже є представники, які розуміють, що почати війну було "їхньою кривавою помилкою".

ВІДЕО ДНЯ

"Вони розуміють, що вони остаточно програють цю війну. Тому вийти − це менша кількість жертв. Поки вони не вийдуть, не буде жодного формату переговорів із ними", − підсумував Зеленський.

Теми: переговориУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
переговори
Путін не готовий до мирних переговорів, дії промовистіші за слова – Держдеп
Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ
Росія і Білорусь знову хочуть переговорів - Лукашенко
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: