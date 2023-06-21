Ми не погодимося на заморожений конфлікт − Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт і не піде на переговори з Росією, поки її війська будуть в Україні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ВВС, повідомляє Русская служба ВВС News

Пряма мова Зеленського: "З Росією ми ніколи не сядемо, хто б там не був президентом, за стіл переговорів, якщо вони будуть на нашій території".

Деталі: Президент наголосив, що йдеться про всі території, які РФ окупувала з 2014 року, включно з Кримом.

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За словами Зеленського, переговорний процес, розпочатий до повного виведення російських військ з української території, переведе статус конфлікту в заморожений і в нову велику війну в перспективі.

"Куди б ми не просунулися в контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт... І я знаю, чим дихає народ. Українці не погодяться вдруге на заморожений конфлікт. Це пастка", − заявив президент.

Він також висловив упевненість, що в Росії вже є представники, які розуміють, що почати війну було "їхньою кривавою помилкою".

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"Вони розуміють, що вони остаточно програють цю війну. Тому вийти − це менша кількість жертв. Поки вони не вийдуть, не буде жодного формату переговорів із ними", − підсумував Зеленський.