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Мы не согласимся на замороженный конфликт − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 21 июня 2023, 22:28
Мы не согласимся на замороженный конфликт − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт и не пойдет на переговоры с Россией, пока ее войска будут в Украине.

Источник: Зеленский в интервью ВВС, сообщает Русская служба ВВС News

Прямая речь Зеленского: "С Россией мы никогда не сядем, кто бы там ни был президентом, за стол переговоров, если они будут на нашей территории".

Детали: Президент подчеркнул, что речь идет о всех территориях, которые РФ оккупировала с 2014 года, включая Крым.

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По словам Зеленского, переговорный процесс, начатый до полного вывода российских войск с украинской территории, переведет статус конфликта в замороженный и в новую большую войну в перспективе.

"Куда бы мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт… И я знаю, чем дышит народ. Украинцы не согласятся второй раз на замороженный конфликт. Это ловушка", − заявил президент.

Он также выразил уверенность, что в России уже есть представители, которые понимают, что начать войну было "их кровавой ошибкой".

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"Они понимают, что они окончательно проиграют эту войну. Поэтому выйти – это меньшее количество жертв. Пока они не выйдут, не будет никакого формата переговоров с ними", − подытожил Зеленский.

Темы: переговорыУкраинаРосcия
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