Зеленський: Тривають жорсткі бої, але є просування вперед
Середа, 21 червня 2023, 22:53
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті тривають жорстокі бої, але є просування ЗСУ на півдні України.
Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 21 червня
Пряма мова Зеленського: "Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Куп’янський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, − знищимо ворога.
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На Півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону".
Деталі: Президент подякував за збитий 21 червня російський вертоліт, наголосивши, що кожне збиття ворожої авіації є важливим.