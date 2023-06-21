Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Тривають жорсткі бої, але є просування вперед

Ірина БалачукСереда, 21 червня 2023, 22:53
Зеленський: Тривають жорсткі бої, але є просування вперед
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті тривають жорстокі бої, але є просування ЗСУ на півдні України.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 21 червня

Пряма мова Зеленського: "Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Куп’янський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, − знищимо ворога.

На Півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону".

Реклама:

Деталі: Президент подякував за збитий 21 червня російський вертоліт, наголосивши, що кожне збиття ворожої авіації є важливим.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
Путін знову лякає Україну та світ "Сарматами": пообіцяв встановити на бойове чергування
Українська армія помітно просувається на Таврійському напрямку – Тарнавський  
У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну
Ми не погодимося на заморожений конфлікт − Зеленський
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: