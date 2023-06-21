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Зеленский: Продолжаются жесткие бои, но есть продвижение вперед

Ирина БалачукСреда, 21 июня 2023, 22:53
Зеленский: Продолжаются жесткие бои, но есть продвижение вперед
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на фронте продолжаются жестокие бои, но есть продвижение ВСУ на юге Украины.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 21 июня

Прямая речь Зеленского: "Фронт. Жесткие бои. Юг − уничтожаем врага. Донецкая область − уничтожаем врага. Купянское направление − что бы там ни планировали российские террористы, − уничтожим врага.

На Юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На Востоке − держим оборону".

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Детали: Президент также поблагодарил за сбитый 21 июня российский вертолет, отметив, что каждое уничтожение вражеской авиации является важным.

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Темы: Зеленскийвойнаконтрнаступление
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