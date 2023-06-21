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Новий пакет санкцій обмежить прибутки РФ в Європі − Зеленський

Ірина БалачукСереда, 21 червня 2023, 23:36
Новий пакет санкцій обмежить прибутки РФ в Європі − Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОП

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить прибутки Росії у Європі і зможе перекрити частину шляхів, якими країна-агресор обходила існуючі обмеження, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 21 червня  

Пряма мова Зеленського: "Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій. Це зараз одне з пріоритетних завдань".

Деталі: Зеленський нагадав, що держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені "тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право".

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Він підкреслив, що Україна поінформувала усіх партнерів, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій.

"Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть", − підсумував Зеленський.

Що було раніше: Постійні представники ЄС на засіданні 21 червня затвердили довгоочікуваний 11-й пакет санкцій проти Росії.

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Теми: РосіясанкціїЗеленський
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