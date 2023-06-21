Новый пакет санкций ограничит доходы РФ в Европе − Зеленский

Новый пакет санкций Евросоюза ограничит доходы России в Европе и сможет перекрыть часть путей, которыми страна-агрессор обходила существующие ограничения, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 21 июня

Прямая речь Зеленского: "Наконец утверждается новый пакет санкций Евросоюза против России. Часть из его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Этот пакет дополнительно ограничит доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, а также перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций. Это сейчас одна из приоритетных задач".

Детали: Зеленский напомнил, что государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы "теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право".

Реклама:

Он подчеркнул, что Украина проинформировала всех партнеров, насколько критично перекрыть все пути обхода санкций.

"Россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России − это зло и смерть", − подытожил Зеленский.

Что было раньше: Постоянные представители ЕС на заседании 21 июня утвердили долгожданный 11-й пакет санкций против России.