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Британія перевіряє можливу співпрацю своїх науковців з Іраном для виготовлення дронів-камікадзе

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 01:45

Уряд Великої Британії розслідує, чи справді науковці британських університетів допомагали іранському режиму розробляти технології, які могли бути використані для вдосконалення його програми зі створення дронів-камікадзе.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Виступаючи в середу в парламенті, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон "серйозно сприймає всіх звинувачення в порушенні експортного контролю".

"Ми не погодимося на співпрацю, яка ставить під загрозу нашу національну безпеку", – додав він.

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Розслідування на чолі з Міністерством торгівлі й промисловості Британії перевірить, чи справді науковці кількох британських університетів співпрацювали з іранськими колегами в дослідженнях, пов’язаних із програмою безпілотників Тегерана.

Розслідування спричинила публікація британської газети The Jewish Chronicle на початку червня, яка розповідала про співпрацю між науковцями з Великої Британії та Ірану.

У матеріалі стверджувалось, що дослідники з кількох британських університетів, зокрема Імперського коледжу Лондона та Кренфілдського університету, який має партнерські відносини з Міністерством оборони Великої Британії – працювали з іранськими науковцями над дослідженнями, які могли б збільшити висоту, швидкість і дальність польоту дронів

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Серед іншого, у 2019 та 2021 роках вийшли спільні публікації британських та іранських учених, де досліджувався вплив різних типів двигунів на продуктивність дронів та різні системи управління, що розробляються для авіаційних двигунів.

Велика Британія забороняє експорт військових технологій і технологій подвійного призначення до Ірану і запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, які постачають Росії безпілотники-камікадзе.

На початку червня британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі вперше звинуватив Іран у постачанні Росії боєприпасів для ведення війни проти України.

Теми: Велика БританіяІранбезпілотники
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