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Британия проверяет возможное сотрудничество своих ученых с Ираном для изготовления дронов-камикадзе

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 01:45

Правительство Великобритании расследует, действительно ли ученые британских университетов помогали иранскому режиму разрабатывать технологии, которые могли быть использованы для совершенствования его программы по созданию дронов-камикадзе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон "серьезно воспринимает все обвинения в нарушении экспортного контроля".

"Мы не согласимся на сотрудничество, которое ставит под угрозу нашу национальную безопасность", – добавил он.

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Расследование во главе с Министерством торговли и промышленности Британии проверит, действительно ли ученые нескольких британских университетов сотрудничали с иранскими коллегами в исследованиях, связанных с программой беспилотников Тегерана.

Расследование вызвала публикация британской газеты The Jewish Chronicle в начале июня, которая рассказывала о сотрудничестве между учеными из Великобритании и Ирана.

В материале утверждалось, что исследователи из нескольких британских университетов, в частности Имперского колледжа Лондона и Крэнфилдского университета, который имеет партнерские отношения с Министерством обороны Великобритании – работали с иранскими учеными над исследованиями, которые могли бы увеличить высоту, скорость и дальность полета дронов

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Среди прочего, в 2019 и 2021 годах вышли совместные публикации британских и иранских ученых, где исследовалось влияние различных типов двигателей на производительность дронов и различные системы управления, разрабатываемые для авиационных двигателей.

Великобритания запрещает экспорт военных технологий и технологий двойного назначения в Иран и ввела санкции против иранских физических и юридических лиц, которые поставляют России беспилотники-камикадзе.

В начале июня британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли впервые обвинил Иран в поставках России боеприпасов для ведения войны против Украины.

Темы: ВеликобританияИранбеспилотники
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