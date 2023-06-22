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Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль

Ольга Глущенко Четвер, 22 червня 2023, 02:55
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр  України Денис Шмигаль повідомив про допомогу $1,76 млрд від Світового банку і країн-партнерів.

Джерело: Шмигаль у межах Конференції з питань відновлення України в Лондоні, цитує Урядовий портал

Пряма мова: "Сьогодні (21 червня – ред.) ми підписали чергову Угоду про залучення фінансування в $500 млн від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму $1,76 млрд. Допомога буде надана за підтримки США, Великої Британії та Фінляндії".

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Деталі: За словами Шмигаля, кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Теми: Світовий банкдопомога УкраїніШмигаль
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