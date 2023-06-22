Всемирный банк и доноры предоставят Украине $1,76 млрд помощи – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о помощи $1,76 млрд от Всемирного банка и стран-партнеров.

Источник: Шмыгаль в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, цитирует Правительственный портал

Прямая речь: "Сегодня (21 июня - ред.) мы подписали очередное Соглашение о привлечении финансирования в $500 млн от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму $1,76 млрд. Помощь будет предоставлена при поддержке США, Великобритании и Финляндии".

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Детали: По словам Шмыгаля, средства будут направлены на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.