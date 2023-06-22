Окупанти вдарили по Покровську, серед поранених – дитина

Покровськ після обстрілу, ілюстративне фото з Telegram Павла Кириленка

Ввечері 21 червня ворожі війська вдарили по місту Покровську, поранили 4 людей, серед них – дитина.

Джерело: начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Легкі поранення отримали чотири людини, серед них дитина 2011 року народження у неї поранені стопи. Ще одна особа похилого віку отримала переляк".

Деталі: Російські військові о 21:20 обстріляли приватний сектор Покровська на Донеччині.

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За словами Добряка, населений пункт, ймовірно, обстріляли крилатою ракетою.