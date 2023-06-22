Оккупанты ударили по Покровску, среди раненых – ребенок

Вечером 21 июня вражеские войска ударили по городу Покровску, ранили 4 человека, среди них - ребенок.

Источник: начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения у него ранены стопы. Еще один пожилой человек получил испуг".

Детали: Российские военные в 21:20 обстреляли частный сектор Покровска в Донецкой области.

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По словам Добряка, населенный пункт, вероятно, обстреляли крылатой ракетой.