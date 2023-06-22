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Оккупанты ударили по Покровску, среди раненых – ребенок

Ольга ГлущенкоЧетверг, 22 июня 2023, 05:20
Оккупанты ударили по Покровску, среди раненых – ребенок
Покровск после обстрела, иллюстративное фото из Telegram Павла Кириленко

Вечером 21 июня вражеские войска ударили по городу Покровску, ранили 4 человека, среди них - ребенок.

Источник: начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения у него ранены стопы. Еще один пожилой человек получил испуг".

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Детали: Российские военные в 21:20 обстреляли частный сектор Покровска в Донецкой области.

По словам Добряка, населенный пункт, вероятно, обстреляли крылатой ракетой.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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