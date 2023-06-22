ISW повідомив, як Сили оборони можуть використати сповільнений контрнаступ
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), теперішній уповільнений контрнаступ Сил оборони може мати на меті виснаження сил ворога і підготовку подальших наступальних дій.
Джерело: ISW
Деталі: В огляді зазначають, що українські війська 21 червня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 21 червня, що українські війська досягли часткового успіху під час наступальних операцій на напрямку Білогорівка-Шипилівка.
Російський так званий військовий блогер також стверджував, що українські війська контратакують в районах на південь і захід від Кремінної.
Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на ділянці кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей на лінії Вільне Поле – Макарівка, а російські "військові" блогери продовжують обговорювати українські атаки в цьому районі, зокрема, на південь від Великої Новосілки.
Українські та російські джерела повідомили, що українські війська продовжують наступальні операції на заході Запорізької області, як на південь, так і на південний захід від Оріхова, і що російські війська контратакують, щоб повернути втрачені позиції на цьому напрямку.
Крім того, російські джерела відзначили відносно повільніший темп українських наступальних операцій як на заході Донецької, так і на заході Запорізької областей, порівняно з попередніми днями.
Президент України Володимир Зеленський визнав, що український контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося, ймовірно, через ефективну російську оборону і заміновані прифронтові території.
Як оцінював раніше ISW, продумана оборона російських військ на заході Запорізької області та підготовлені оборонні позиції по всій південній Україні, ймовірно, будуть уповільнювати просування українських військ.
Експерти зазначають, що в загальному повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є характерним для ширшого наступального потенціалу України, і українські війська, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, незважаючи на початкові невдачі.
На думку аналітиків, важливим є спостереження того, що нинішні українські операції можуть мати не лише територіальні цілі.
"Українські сили можуть проводити кілька наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, щоб поступово відволікати російські сили і створювати умови для майбутніх основних зусиль", – зазначають в огляді.
Також експерти додають: втрати неминучі з обох сторін, але ретельне оперативне планування з українського боку, ймовірно, має на меті пом'якшити і збалансувати цю умову з не менш важливим спостереженням, що виснаження російської живої сили є важливою метою.
"Успіх українських контрнаступів не слід оцінювати виключно за щоденними змінами в контролі над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак уздовж усієї лінії фронту можуть ґрунтуватися на поступовому виснаженні російських сил і засобів у рамках підготовки до подальших наступальних дій", – підсумовують у звіті.
Основні висновки ISW за 21 червня:
- Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 21 червня.
- Зеленський визнав, що прогрес українських контрнаступальних операцій був повільнішим, ніж очікувалося, ймовірно, через ефективну оборону з боку Росії.
- Загалом повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є показовим для ширшого наступального потенціалу України, і українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх зусиль, незважаючи на початкові невдачі.
- "Укроборонпром" оголосив 20 червня, що Україна створила та успішно випробувала безпілотник з радіусом дії 1000 км, що свідчить про наміри та здатність України атакувати російську військову інфраструктуру на окупованих Росією територіях та в Росії.
- Російська окупаційна влада продовжує кодифікувати правові механізми примусової депортації з окупованих районів України.
- Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове.
- Сили оборони продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної.
- Російські й українські війська продовжували обмежені наземні обстріли в районі Бахмута і на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські сили провели обмежені наземні обстріли вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.
- Також російські та українські війська провели обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.
- Російське військове командування, за повідомленнями, формує новий Азовський військово-морський округ у складі Чорноморського флоту Росії.
- Державна Дума Росії ухвалила у третьому читанні закон про підвищення граничного віку для російських контрактників і офіцерів, що, ймовірно, дозволить зберегти на службі особовий склад, який наразі має виходити на пенсію.
- Російська окупаційна влада продовжує депортацію дітей з окупованої Луганської області до Росії під приводом медичної необхідності.