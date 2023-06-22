ISW повідомив, як Сили оборони можуть використати сповільнений контрнаступ

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), теперішній уповільнений контрнаступ Сил оборони може мати на меті виснаження сил ворога і підготовку подальших наступальних дій.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що українські війська 21 червня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 21 червня, що українські війська досягли часткового успіху під час наступальних операцій на напрямку Білогорівка-Шипилівка.

Російський так званий військовий блогер також стверджував, що українські війська контратакують в районах на південь і захід від Кремінної.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на ділянці кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей на лінії Вільне Поле – Макарівка, а російські "військові" блогери продовжують обговорювати українські атаки в цьому районі, зокрема, на південь від Великої Новосілки.

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Українські та російські джерела повідомили, що українські війська продовжують наступальні операції на заході Запорізької області, як на південь, так і на південний захід від Оріхова, і що російські війська контратакують, щоб повернути втрачені позиції на цьому напрямку.

Крім того, російські джерела відзначили відносно повільніший темп українських наступальних операцій як на заході Донецької, так і на заході Запорізької областей, порівняно з попередніми днями.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що український контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося, ймовірно, через ефективну російську оборону і заміновані прифронтові території.

Як оцінював раніше ISW, продумана оборона російських військ на заході Запорізької області та підготовлені оборонні позиції по всій південній Україні, ймовірно, будуть уповільнювати просування українських військ.

Експерти зазначають, що в загальному повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є характерним для ширшого наступального потенціалу України, і українські війська, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, незважаючи на початкові невдачі.

На думку аналітиків, важливим є спостереження того, що нинішні українські операції можуть мати не лише територіальні цілі.

"Українські сили можуть проводити кілька наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, щоб поступово відволікати російські сили і створювати умови для майбутніх основних зусиль", – зазначають в огляді.

Також експерти додають: втрати неминучі з обох сторін, але ретельне оперативне планування з українського боку, ймовірно, має на меті пом'якшити і збалансувати цю умову з не менш важливим спостереженням, що виснаження російської живої сили є важливою метою.

"Успіх українських контрнаступів не слід оцінювати виключно за щоденними змінами в контролі над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак уздовж усієї лінії фронту можуть ґрунтуватися на поступовому виснаженні російських сил і засобів у рамках підготовки до подальших наступальних дій", – підсумовують у звіті.

Основні висновки ISW за 21 червня: