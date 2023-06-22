ISW сообщил, как Силы обороны могут использовать замедленное контрнаступление

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), нынешнее замедленное контрнаступление Сил обороны может иметь целью истощение сил врага и подготовку дальнейших наступательных действий.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска 21 июня провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 21 июня, что украинские войска достигли частичного успеха во время наступательных операций на направлении Белогоровка-Шипиловка.

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Российский так называемый военный блогер также утверждал, что украинские войска контратакуют в районах к югу и западу от Кременной.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на участке границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей на линии Вольное Поле - Макаровка, а российские "военные" блогеры продолжают обсуждать украинские атаки в этом районе, в частности, к югу от Великой Новоселки.

Украинские и российские источники сообщили, что украинские войска продолжают наступательные операции на западе Запорожской области, как к югу, так и к юго-западу от Орехова, и что российские войска контратакуют, чтобы вернуть утраченные позиции на этом направлении.

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Кроме того, российские источники отметили относительно медленный темп украинских наступательных операций как на западе Донецкой, так и на западе Запорожской областей, по сравнению с предыдущими днями.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинское контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось, вероятно, из-за эффективной российской обороны и заминированных прифронтовых территорий.

Как оценивал ранее ISW, продуманная оборона российских войск на западе Запорожской области и подготовленные оборонительные позиции по всей южной Украине, вероятно, будут замедлять продвижение украинских войск.

Эксперты отмечают, что в общем более медленный, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не является характерным для более широкого наступательного потенциала Украины, и украинские войска, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий, несмотря на первоначальные неудачи.

По мнению аналитиков, важным является наблюдение того, что нынешние украинские операции могут иметь не только территориальные цели.

"Украинские силы могут проводить несколько наступательных операций на всем театре боевых действий, чтобы постепенно отвлекать российские силы и создавать условия для будущих основных усилий", - отмечают в обзоре.

Также эксперты добавляют: потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование с украинской стороны, вероятно, имеет целью смягчить и сбалансировать это условие с не менее важным наблюдением, что истощение российской живой силы является важной целью.

"Успех украинских контрнаступлений не следует оценивать исключительно по ежедневным изменениям в контроле над местностью, поскольку более широкие оперативные намерения украинских атак вдоль всей линии фронта могут основываться на постепенном истощении российских сил и средств в рамках подготовки к дальнейшим наступательным действиям", - заключают в отчете.

Основные выводы ISW за 21 июня: