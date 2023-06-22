Вибух у київській 16-поверхівці: під завалами виявили тіло загиблого

У Києві, під завалами у багатоповерхівці, де вночі стався вибух, виявили тіло загиблого.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого".

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Що передувало: У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку.