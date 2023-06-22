Вибух у київській 16-поверхівці: під завалами виявили тіло загиблого
Четвер, 22 червня 2023, 06:37
У Києві, під завалами у багатоповерхівці, де вночі стався вибух, виявили тіло загиблого.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко
Пряма мова: "Під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого".
Реклама:
Що передувало: У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку.