Взрыв в киевской 16-этажке: под завалами обнаружили тело погибшего
Четверг, 22 июня 2023, 06:37
В Киеве, под завалами в многоэтажке, где ночью произошел взрыв, обнаружили тело погибшего.
Источник: городской голова Киева Виталий Кличко
Прямая речь: "Под завалами в поврежденной части 16-ти этажного дома в Днепровском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего".
Предыстория: У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку.
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