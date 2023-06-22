Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрыв в киевской 16-этажке: под завалами обнаружили тело погибшего

Ольга ГлущенкоЧетверг, 22 июня 2023, 06:37
Взрыв в киевской 16-этажке: под завалами обнаружили тело погибшего
взрыв в киевской 16-этажке, фото КМВА

В Киеве, под завалами в многоэтажке, где ночью произошел взрыв, обнаружили тело погибшего.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Под завалами в поврежденной части 16-ти этажного дома в Днепровском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего".

Реклама:

Предыстория: У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку.

Темы: Киеввзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: