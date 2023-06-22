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Ворог вдарив ракетами по Криворізькому району, пошкоджено 10 будинків

"Українська правда"Четвер, 22 червня 2023, 07:41
Ворог вдарив ракетами по Криворізькому району, пошкоджено 10 будинків
наслідки ракетного удару, фото Лисака

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Криворізькому району, пошкоджені будинки, автомобілі, водогін і лінії електропередач.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району.

Понівечив житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне – минулося без жертв".

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Деталі: Лисак також повідомив, що було гучно й на Нікопольщині.

По району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю.

За даними ОВА, люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьракетний удар
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