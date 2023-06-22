Ворог вдарив ракетами по Криворізькому району, пошкоджено 10 будинків
Четвер, 22 червня 2023, 07:41
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Криворізькому району, пошкоджені будинки, автомобілі, водогін і лінії електропередач.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району.
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Понівечив житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне – минулося без жертв".
Деталі: Лисак також повідомив, що було гучно й на Нікопольщині.
По району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю.
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За даними ОВА, люди не постраждали.