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Враг ударил ракетами по Криворожскому району, повреждено 10 домов

"Украинская правда"Четверг, 22 июня 2023, 07:41
Враг ударил ракетами по Криворожскому району, повреждено 10 домов
последствия ракетного удара, фото Лысака

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Криворожскому району, повреждены дома, автомобили, водопровод и линии электропередач.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночью враг ударил ракетами по Криворожскому району.

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Изуродовал жилой сектор. Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Главное - обошлось без жертв".

Детали: Лысак также сообщил, что было громко и на Никопольщине.

По району российская армия открывала огонь трижды. Из тяжелой артиллерии целилась по Никополю.

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По данным ОВА, люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская областьракетный удар
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