Діри наскрізь: окупанти заявили про обстріл Чонгарського моста

Окупанти заявляють про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

Джерело: колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо, маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов, російський Telegram-канал Baza

Деталі: Аксьонов повідомив, що "вночі було завдано удару по Чонгарському мосту".

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Сальдо заявив, що, "за попередньою оцінкою, використовувалися англійські ракети Storm Shadow". Крім того, Сальдо розмістив фото Чонгарського моста.

Російський канал Baza зазначив, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області (зокрема Чонгарський міст) пошкоджені нібито внаслідок обстрілу з боку України.

Пізніше Сальдо опублікував відео з пошкодженого моста, він заявив, що нібито удар по мосту "на перебігу спецоперації жодним чином не позначиться", а до Криму "є інші сухопутні шляхи", "довші за часом, але є".

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Скриншот з відео з Telegram Сальдо

Він також додав, що окупанти вже нібито "вживають заходів до ліквідації пошкоджень мостових переходів".