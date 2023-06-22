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Дыры насквозь: оккупанты заявили об обстреле Чонгарского моста

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 22 июня 2023, 09:26
Дыры насквозь: оккупанты заявили об обстреле Чонгарского моста
Фото из Telegram Сальдо

Оккупанты заявляют об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Источник: коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо, марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, российский Telegram-канал Вaza

Детали: Аксенов сообщил, что "ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту".

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Сальдо заявил, что, "по предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow". Кроме того, Сальдо разместил фото Чонгарского моста.

 
 

Канал Baza отметил, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области (в том числе Чонгарский мост) повреждены якобы в результате обстрела со стороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Позже Сальдо опубликовал видео с поврежденного моста, он заявил, что якобы удар по мосту "на ходе спецоперации никак не отразится", а в Крым "есть другие сухопутные пути", "дольше по времени, но есть". 

 
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ИЗ TELEGRAM САЛЬДО

Он также добавил, что оккупанты уже якобы "принимают меры к ликвидации повреждений мостовых переходов".

Темы: Херсонская областьКрым
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