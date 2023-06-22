Дыры насквозь: оккупанты заявили об обстреле Чонгарского моста
Оккупанты заявляют об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
Источник: коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо, марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, российский Telegram-канал Вaza
Детали: Аксенов сообщил, что "ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту".
Сальдо заявил, что, "по предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow". Кроме того, Сальдо разместил фото Чонгарского моста.
Канал Baza отметил, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области (в том числе Чонгарский мост) повреждены якобы в результате обстрела со стороны Украины.
Позже Сальдо опубликовал видео с поврежденного моста, он заявил, что якобы удар по мосту "на ходе спецоперации никак не отразится", а в Крым "есть другие сухопутные пути", "дольше по времени, но есть".
Он также добавил, что оккупанты уже якобы "принимают меры к ликвидации повреждений мостовых переходов".