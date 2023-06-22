Мінус 650 окупантів, гелікоптер і 7 танків − втрати Росії за добу
Четвер, 22 червня 2023, 08:45
Лише за минулу добу оборонці України знищили близько 650 російських загарбників, 21 артилерійських систему, 12 ББМ, 7 танків та 1 гелікоптер.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано,
- танків − 4 013 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 7 783 (+12) од,
- артилерійських систем − 3 941 (+21) од,
- РСЗВ − 617 (+2) од,
- засобів ППО − 376 (+1) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 307 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 438 (+10) од,
- крилатих ракет − 1 214 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 678 (+11) од,
- спеціальної техніки − 539 (+0) од.
Дані уточнюються.