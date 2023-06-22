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Мінус 650 окупантів, гелікоптер і 7 танків − втрати Росії за добу

Ірина БалачукЧетвер, 22 червня 2023, 08:45
Мінус 650 окупантів, гелікоптер і 7 танків − втрати Росії за добу
Український воїн. Фото з Faceboook ОК "Південь"

Лише за минулу добу оборонці України знищили близько 650 російських загарбників, 21 артилерійських систему, 12 ББМ, 7 танків та 1 гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 013 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 7 783 (+12) од,
  • артилерійських систем − 3 941 (+21) од,
  • РСЗВ − 617 (+2) од,
  • засобів ППО − 376 (+1) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 307 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 438 (+10) од,
  • крилатих ракет − 1 214 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 678 (+11) од,
  • спеціальної техніки − 539 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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