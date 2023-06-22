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Минус 650 оккупантов, вертолет и 7 танков − потери России за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 22 июня 2023, 08:45
Минус 650 оккупантов, вертолет и 7 танков − потери России за сутки
Украинский воин. Фото с Faceboook ОК "Юг"

Только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 650 российских захватчиков, 21 артиллерийскую систему, 12 ББМ, 7 танков и 1 вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 222 650 (+650) человек ликвидировано,
  • танков − 4 013 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 783 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 3 941 (+21) ед,
  • РСЗО − 617 (+2) ед,
  • средств ПВО − 376 (+1) ед,
  • самолетов − 314 (+0) ед,
  • вертолетов − 307 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 438 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 1 214 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 678 (+11) ед,
  • специальной техники − 539 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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