Минус 650 оккупантов, вертолет и 7 танков − потери России за сутки
Четверг, 22 июня 2023, 08:45
Только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 650 российских захватчиков, 21 артиллерийскую систему, 12 ББМ, 7 танков и 1 вертолет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 222 650 (+650) человек ликвидировано,
- танков − 4 013 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 7 783 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 3 941 (+21) ед,
- РСЗО − 617 (+2) ед,
- средств ПВО − 376 (+1) ед,
- самолетов − 314 (+0) ед,
- вертолетов − 307 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 438 (+10) ед,
- крылатых ракет − 1 214 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 678 (+11) ед,
- специальной техники − 539 (+0) ед.
Данные уточняются.