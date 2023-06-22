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Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на двох напрямках – Генштаб

Тетяна Лозовенко, Ольга КириленкоЧетвер, 22 червня 2023, 09:20
Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на двох напрямках – Генштаб
Скрін з мапи deepstate

Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на двох напрямках: Рівнопіль – Старомайорське Донецької області та Білогорівка – Діброва Луганської та Донецької областей.

Джерело: Генштаб ЗСУ, джерела УП серед військових

Дослівно Генштаб: "На напрямку Рівнопіль – Старомайорське, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат.

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На Лиманському напрямку Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: Генштаб повідомляє, що Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках.

Доповнено: Водночас, за даними УП серед військових, що працюють на Лиманському напрямку, ситуація там складніша, ніж ідеться в офіційному зведенні. Сили оборони втрачають позиції в лісі під Кремінною.

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Старомайорське-Рівнопіль, Донеччина
Старомайорське-Рівнопіль, Донеччина
 
Білогорівка-Діброва,Лиманський напрямок
Білогорівка-Діброва,Лиманський напрямок
 

Теми: Донецька областьЛуганська областьконтрнаступЗбройні сили
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