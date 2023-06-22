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Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях – Генштаб

Татьяна Лозовенко, Ольга КириленкоЧетверг, 22 июня 2023, 09:20
Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях – Генштаб
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Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях: Ровнополь – Старомайорское Донецкой области и Белогоровка – Диброва Луганской и Донецкой областей.

Источник: Генштаб ВСУ, источники УП среди военных

Дословно Генштаб: "На направлении Ровнополь - Старомайорское, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. Враг применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение. При этом несет большие потери.

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На Лиманском направлении Силы обороны Украины вели наступательные действия в направлении Белогоровка - Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Детали: Генштаб сообщает, что Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях.

Дополнено: В то же время, по данным УП среди военных, работающих на Лиманском направлении, ситуация там сложнее, чем говорится в официальной сводке. Силы обороны теряют позиции в лесу под Кременной.

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Темы: Донецкая областьЛуганская областьконтрнаступлениеВооруженные силы
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