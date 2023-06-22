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В ніч на 22 червня Росія атакувала ракетами Х-22, "Кинджал" та дронами Shahed

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 червня 2023, 10:40
В ніч на 22 червня Росія атакувала ракетами Х-22, Кинджал та дронами Shahed
ілюстрація Повітряних сил

Уночі 22 червня російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131", три дрони було збито, ракети не досягли цілі.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: З бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

Також було зафіксовано пуски чотирьох іранських "Шахедів" – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

Дослівно: "На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України".

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Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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