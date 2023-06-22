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В ночь на 22 июня Россия атаковала ракетами Х-22, "Кинжал" и дронами Shahed

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 июня 2023, 10:40
В ночь на 22 июня Россия атаковала ракетами Х-22, Кинжал и дронами Shahed
иллюстрация Воздушных сил

Ночью 22 июня российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131", три дрона были сбиты, ракеты не достигли цели.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: С бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К - трех аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал".

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Также были зафиксированы пуски четырех иранских "Шахедов" - три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

Дословно: "К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины".

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
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