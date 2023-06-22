Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп прокоментував слова Байдена про "диктатора Сі"

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 10:56

У Державному департаменті прокоментували слова президента США Джо Байдена, який раніше назвав главу КНР Сі Цзіньпіна "диктатором".

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "ні для кого не секрет", що у США і Китаю є розбіжності щодо деяких питань.

Реклама:

"І президент вважає, що дипломатичні зусилля, в тому числі нещодавня поїздка держсекретаря, є відповідальним способом врегулювати напруженість. Це, звичайно, не означає, що ми не будемо прямо і відверто говорити про наші розбіжності", – зазначив Пател.

Він додав, що США "з нетерпінням чекають на продовження взаємодії з низки питань, що стосуються складних відносин, які ми маємо з КНР".

Раніше повідомлялося, що Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

ВІДЕО ДНЯ

У відповідь у Китаї заявили, що американський президент здійснив "публічну політичну провокацію".

Теми: БайденСі ЦзіньпінСШАКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: