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Держдеп прокоментував слова Байдена про "диктатора Сі"

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 10:56

У Державному департаменті прокоментували слова президента США Джо Байдена, який раніше назвав главу КНР Сі Цзіньпіна "диктатором".

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "ні для кого не секрет", що у США і Китаю є розбіжності щодо деяких питань.

"І президент вважає, що дипломатичні зусилля, в тому числі нещодавня поїздка держсекретаря, є відповідальним способом врегулювати напруженість. Це, звичайно, не означає, що ми не будемо прямо і відверто говорити про наші розбіжності", – зазначив Пател.

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Він додав, що США "з нетерпінням чекають на продовження взаємодії з низки питань, що стосуються складних відносин, які ми маємо з КНР".

Раніше повідомлялося, що Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

У відповідь у Китаї заявили, що американський президент здійснив "публічну політичну провокацію".

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Теми: БайденСі ЦзіньпінСШАКитай
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