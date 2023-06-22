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Госдеп прокомментировал слова Байдена о "диктаторе Си"

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 10:56

В Государственном департаменте прокомментировали слова президента США Джо Байдена, который ранее назвал главу КНР Си Цзиньпина "диктатором".

Об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "ни для кого не секрет", что у США и Китая есть разногласия по некоторым вопросам.

"И президент считает, что дипломатические усилия, в том числе недавняя поездка госсекретаря, является ответственным способом урегулировать напряженность. Это, конечно, не означает, что мы не будем прямо и откровенно говорить о наших разногласиях", – отметил Пател.

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Он добавил, что США "с нетерпением ждут продолжения взаимодействия по ряду вопросов, касающихся сложных отношений, которые мы имеем с КНР".

Ранее сообщалось, что Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.

В ответ в Китае заявили, что американский президент совершил "публичную политическую провокацию".

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Темы: БайденСи ЦзиньпинСШАКитай
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