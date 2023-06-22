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У бухті Севастополя затонув плавдок із судном

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 червня 2023, 10:55
У бухті Севастополя затонув плавдок із судном
Площадка Персей, Forpost

В окупованому Севастополі 21 червня затонув плавучий док разом із судном, що перебувало в ньому.

Джерело: ForPost з посиланням на коментар судноремонтного заводу і джерело

Деталі: Плавдок затонув у Південній бухті. Видання повідомляє, що йдеться про майно судноремонтного заводу "Персей". 

Представник підприємства повідомив, що інцидент стався 21 червня, проте не розкрив інших подробиць. Він додав, що на місці події працюють "відповідні органи".

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Джерело видання в екстрених службах підтвердило інцидент із доком. За інформацією джерела, причиною стали не зовнішні чинники, а старість самої конструкції.

 

Довідково: Плавучий док – судноремонтна споруда технічного флоту, призначена для підйому з води судна, що перебуває на плаву, його ремонту і спуску на воду.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Видання повідомляє, що це не перший плавдок, який тоне в Південній бухті. Подібний інцидент стався в грудні 2019 року. Тоді під воду пішов списаний плавдок із підводним човном Б-380, який перебував у ньому.

Теми: КримСевастополькораблі
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