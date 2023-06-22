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У бухті Севастополя затонув плавдок із судном

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 червня 2023, 10:55
У бухті Севастополя затонув плавдок із судном
Площадка Персей, Forpost

В окупованому Севастополі 21 червня затонув плавучий док разом із судном, що перебувало в ньому.

Джерело: ForPost з посиланням на коментар судноремонтного заводу і джерело

Деталі: Плавдок затонув у Південній бухті. Видання повідомляє, що йдеться про майно судноремонтного заводу "Персей". 

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Представник підприємства повідомив, що інцидент стався 21 червня, проте не розкрив інших подробиць. Він додав, що на місці події працюють "відповідні органи".

Джерело видання в екстрених службах підтвердило інцидент із доком. За інформацією джерела, причиною стали не зовнішні чинники, а старість самої конструкції.

 

Довідково: Плавучий док – судноремонтна споруда технічного флоту, призначена для підйому з води судна, що перебуває на плаву, його ремонту і спуску на воду.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Видання повідомляє, що це не перший плавдок, який тоне в Південній бухті. Подібний інцидент стався в грудні 2019 року. Тоді під воду пішов списаний плавдок із підводним човном Б-380, який перебував у ньому.

Теми: КримСевастополькораблі
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