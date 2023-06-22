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В бухте Севастополя затонул плавдок с судном

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 июня 2023, 10:55
В бухте Севастополя затонул плавдок с судном
Площадка Персей, Форпост

В оккупированном Севастополе 21 июня затонул плавучий док вместе с находившимся в нём судном.

Источник: ForPost со ссылкой на комментарий судоремонтного завода и источник

Детали: Плавдок затонул в Южной бухте. Издание сообщает, что речь идёт об имуществе судоремонтного завода "Персей". 

Представитель предприятия сообщил, что инцидент произошёл 21 июня, однако не раскрыл других подробностей. Он добавил, что на месте происшествия работают "соответствующие органы".

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Источник издания в экстренных службах подтвердил инцидент с доком. По его словами, причиной происшествия стали не внешние факторы, а ветхость самой конструкции.

 

Справочно: Плавучий док - судоремонтное сооружение технического флота, предназначенное для подъема с воды судна, находящегося на плаву, его ремонта и спуска на воду.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Издание сообщает, что это не первый плавдок, который тонет в Южной бухте. Подобный инцидент произошел в декабре 2019 года. Тогда под воду ушел списанный плавдок с находившейся в нем подводной лодкой Б-380

Темы: КрымСевастополькорабли
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