В бухте Севастополя затонул плавдок с судном

В оккупированном Севастополе 21 июня затонул плавучий док вместе с находившимся в нём судном.

Источник: ForPost со ссылкой на комментарий судоремонтного завода и источник

Детали: Плавдок затонул в Южной бухте. Издание сообщает, что речь идёт об имуществе судоремонтного завода "Персей".

Представитель предприятия сообщил, что инцидент произошёл 21 июня, однако не раскрыл других подробностей. Он добавил, что на месте происшествия работают "соответствующие органы".

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Источник издания в экстренных службах подтвердил инцидент с доком. По его словами, причиной происшествия стали не внешние факторы, а ветхость самой конструкции.

Справочно: Плавучий док - судоремонтное сооружение технического флота, предназначенное для подъема с воды судна, находящегося на плаву, его ремонта и спуска на воду.

Что этому предшествовало:

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