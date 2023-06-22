В бухте Севастополя затонул плавдок с судном

В оккупированном Севастополе 21 июня затонул плавучий док вместе с находившимся в нём судном.

Источник: ForPost со ссылкой на комментарий судоремонтного завода и источник

Детали: Плавдок затонул в Южной бухте. Издание сообщает, что речь идёт об имуществе судоремонтного завода "Персей".

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Представитель предприятия сообщил, что инцидент произошёл 21 июня, однако не раскрыл других подробностей. Он добавил, что на месте происшествия работают "соответствующие органы".

Источник издания в экстренных службах подтвердил инцидент с доком. По его словами, причиной происшествия стали не внешние факторы, а ветхость самой конструкции.

Справочно: Плавучий док - судоремонтное сооружение технического флота, предназначенное для подъема с воды судна, находящегося на плаву, его ремонта и спуска на воду.

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