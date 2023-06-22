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86% українців вважають, що Зеленський ефективний верховний головнокомандувач

Ірина БалачукЧетвер, 22 червня 2023, 11:17
86% українців вважають, що Зеленський ефективний верховний головнокомандувач
Володимир Зеленський і прикордонник. Фото ОП

Кількість українців, які вважають президента Володимира Зеленського ефективним верховним головнокомандувачем з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла у 2,5 рази і наразі становить 86%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня

Дослівно КМІС: "Після широкомасштабного вторгнення українці кардинально змінили свої погляди і наразі 86% вважають, що Володимир Зеленський ефективно працює як верховний головнокомандувач". 

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Деталі: Соціологи відзначають, що подібне питання ставили респондентам у листопаді 2021 року і січні 2022 року. Тоді лише 36% і 32% опитаних відповідно вважали, що Зеленський може ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни. 

 
Інфографіка КМІС

Через 14 місяців після повномасштабного вторгнення у всіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що Зеленський ефективно працює як головнокомандувач. 

 
Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 26 травня по 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

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До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: Зеленськийсоціологіявійна
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