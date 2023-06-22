86% українців вважають, що Зеленський ефективний верховний головнокомандувач

Кількість українців, які вважають президента Володимира Зеленського ефективним верховним головнокомандувачем з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла у 2,5 рази і наразі становить 86%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня

Дослівно КМІС: "Після широкомасштабного вторгнення українці кардинально змінили свої погляди і наразі 86% вважають, що Володимир Зеленський ефективно працює як верховний головнокомандувач".

Деталі: Соціологи відзначають, що подібне питання ставили респондентам у листопаді 2021 року і січні 2022 року. Тоді лише 36% і 32% опитаних відповідно вважали, що Зеленський може ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни.

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Інфографіка КМІС

Через 14 місяців після повномасштабного вторгнення у всіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що Зеленський ефективно працює як головнокомандувач.

Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 26 травня по 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

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Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.