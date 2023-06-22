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86% украинцев считают, что Зеленский эффективный верховный главнокомандующий

Ирина БалачукЧетверг, 22 июня 2023, 11:17
86% украинцев считают, что Зеленский эффективный верховный главнокомандующий
Владимир Зеленский и пограничник. Фото ОП

Количество украинцев, которые считают президента Владимира Зеленского эффективным верховным главнокомандующим с начала полномасштабного вторжения России выросло в 2,5 раза и сейчас составляет 86%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая − 5 июня

Дословно КМИС: "После широкомасштабного вторжения украинцы кардинально изменили свои взгляды и сейчас 86% считают, что Владимир Зеленский эффективно работает как верховный главнокомандующий".

Детали: Социологи отмечают, что подобный вопрос задавали респондентам в ноябре 2021 года и январе 2022 года. Тогда только 36% и 32% опрошенных соответственно считали, что Зеленский может эффективно работать как верховный главнокомандующий и организовать оборону страны. 

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ИнфографИка КМИС

Через 14 месяцев после полномасштабного вторжения во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считают, что Зеленский эффективно работает как главнокомандующий. 

 
ИнфографИка КМИС

Исследование проходило с 26 мая по 5 июня. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 984 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: Зеленскийсоциологиявойна
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