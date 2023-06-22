Шойгу пообіцяв Путіну до кінця червня зробити "резервну армію"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, доповідаючи президенту РФ Володимиру Путіна, заявив, що до кінця червня буде сформована резервна армія, яка отримає тисячі одиниць техніки.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Шойгу із засідання російського Радбезу

Пряма мова: "Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, плюс до цього п'ять полків 20-ї армії танкової. Там іде все планово. Фактично до кінця червня ми завершимо формування резервної армії і там найближчим часом завершимо формування армійського корпусу".

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Деталі: Також Шойгу розповів, що ця "резервна армія" отримає більше 3700 одиниць техніки.