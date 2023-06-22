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Шойгу пообіцяв Путіну до кінця червня зробити "резервну армію"

"Українська правда"Четвер, 22 червня 2023, 12:37
Шойгу пообіцяв Путіну до кінця червня зробити резервну армію
Фото: РИА Новости

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, доповідаючи президенту РФ Володимиру Путіна, заявив, що до кінця червня буде сформована резервна армія, яка отримає тисячі одиниць техніки.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Шойгу із засідання російського Радбезу

Пряма мова: "Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, плюс до цього п'ять полків 20-ї армії танкової. Там іде все планово. Фактично до кінця червня ми завершимо формування резервної армії і там найближчим часом завершимо формування армійського корпусу".

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Деталі: Також Шойгу розповів, що ця "резервна армія" отримає більше 3700 одиниць техніки. 

Теми: Путінарміявійна
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