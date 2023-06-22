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Шойгу пообещал Путину до конца июня сделать "резервную армию"

"Украинская правда"Четверг, 22 июня 2023, 12:37
Шойгу пообещал Путину до конца июня сделать резервную армию
Фото: РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что до конца июня будет сформирована резервная армия, которая получит тысячи единиц техники.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Шойгу с заседания российского Совбеза

Прямая речь: "Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса".

Детали: Также Шойгу рассказал, что эта "резервная армия" получит более 3700 единиц техники.

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Темы: Путинармиявойна
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