Шойгу пообещал Путину до конца июня сделать "резервную армию"
Четверг, 22 июня 2023, 12:37
Министр обороны России Сергей Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что до конца июня будет сформирована резервная армия, которая получит тысячи единиц техники.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Шойгу с заседания российского Совбеза
Прямая речь: "Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса".
Детали: Также Шойгу рассказал, что эта "резервная армия" получит более 3700 единиц техники.
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