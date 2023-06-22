Під Бахмутом воїни ССО врятували поранених піхотинців
На Бахмутському напрямку воїни Сил спецоперацій врятували поранених побратимів.
Джерело: пресслужба ССО, речник відомства Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді"
Дослівно ССО: "Під час виконання бойового завдання група підрозділу Сил спеціальних операцій вступила у вогневий контакт із ворогом. На тій самій ділянці в цей час також перебували і бійці одного із піхотних підпозділів Сил оборони. Під час бою декілька піхотинців дістали поранення.
Оператори ССО надали пораненим першу допомогу і евакуювали у безпечну зону".
Деталі: Як уточнив УП Кіндратенко, вказані події мали місце на Бахмутському напрямку.
На відео, оприлюдненому спецпризначенцями, зафіксовано, як група операторів ССО вирушає на бойове завдання.
Є кадри, де воїни оглядають покинуті ворожі позиції та відкривають вогонь по противнику.
Оператори ССО натрапляють на поранених піхотинців, яких оперативно евакуйовують з місця бойової роботи.