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Під Бахмутом воїни ССО врятували поранених піхотинців

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 червня 2023, 13:10
Під Бахмутом воїни ССО врятували поранених піхотинців
скриншот

На Бахмутському напрямку воїни Сил спецоперацій врятували поранених побратимів.

Джерело: пресслужба ССО, речник відомства Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді"

Дослівно ССО: "Під час виконання бойового завдання група підрозділу Сил спеціальних операцій вступила у вогневий контакт із ворогом. На тій самій ділянці в цей час також перебували і бійці одного із піхотних підпозділів Сил оборони. Під час бою декілька піхотинців дістали поранення.

Оператори ССО надали пораненим першу допомогу і евакуювали у безпечну зону".

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Деталі: Як уточнив УП Кіндратенко, вказані події мали місце на Бахмутському напрямку.

На відео, оприлюдненому спецпризначенцями, зафіксовано, як група операторів ССО вирушає на бойове завдання.

ВІДЕО ДНЯ

Є кадри, де воїни оглядають покинуті ворожі позиції та відкривають вогонь по противнику.

Оператори ССО натрапляють на поранених піхотинців, яких оперативно евакуйовують з місця бойової роботи.

Теми: ССОБахмутвійна
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