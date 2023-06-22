Под Бахмутом воины ССО спасли раненых пехотинцев

На Бахмутском направлении воины Сил спецопераций спасли раненых собратьев.

Источник: пресс-служба ССО, спикер ведомства Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно ССО: "Во время выполнения боевой задачи группа подразделения Сил специальных операций вступила в огневой контакт с врагом. На том же участке в это время также находились и бойцы одного из пехотных подразделений Сил обороны. Во время боя несколько пехотинцев получили ранения.

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Операторы ССО оказали раненым первую помощь и эвакуировали в безопасную зону".

Детали: Как уточнил УП Киндратенко, указанные события имели место на Бахмутском направлении.

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На видео, обнародованном спецназовцами, зафиксировано, как группа операторов ССО отправляется на боевое задание.

Есть кадры, где воины осматривают заброшенные вражеские позиции и открывают огонь по противнику.

Операторы ССО наталкиваются на раненых пехотинцев, которых оперативно эвакуируют с места боевой работы.