Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Бахмутом воины ССО спасли раненых пехотинцев

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 июня 2023, 13:10
Под Бахмутом воины ССО спасли раненых пехотинцев
скриншот

На Бахмутском направлении воины Сил спецопераций спасли раненых собратьев.

Источник: пресс-служба ССО, спикер ведомства Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно ССО: "Во время выполнения боевой задачи группа подразделения Сил специальных операций вступила в огневой контакт с врагом. На том же участке в это время также находились и бойцы одного из пехотных подразделений Сил обороны. Во время боя несколько пехотинцев получили ранения.

Реклама:

Операторы ССО оказали раненым первую помощь и эвакуировали в безопасную зону".

Детали: Как уточнил УП Киндратенко, указанные события имели место на Бахмутском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

На видео, обнародованном спецназовцами, зафиксировано, как группа операторов ССО отправляется на боевое задание.

Есть кадры, где воины осматривают заброшенные вражеские позиции и открывают огонь по противнику.

Операторы ССО наталкиваются на раненых пехотинцев, которых оперативно эвакуируют с места боевой работы.

Темы: ССОБахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ССО
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: