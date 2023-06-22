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Под Бахмутом воины ССО спасли раненых пехотинцев

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 июня 2023, 13:10
Под Бахмутом воины ССО спасли раненых пехотинцев
скриншот

На Бахмутском направлении воины Сил спецопераций спасли раненых собратьев.

Источник: пресс-служба ССО, спикер ведомства Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно ССО: "Во время выполнения боевой задачи группа подразделения Сил специальных операций вступила в огневой контакт с врагом. На том же участке в это время также находились и бойцы одного из пехотных подразделений Сил обороны. Во время боя несколько пехотинцев получили ранения.

Операторы ССО оказали раненым первую помощь и эвакуировали в безопасную зону".

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Детали: Как уточнил УП Киндратенко, указанные события имели место на Бахмутском направлении.

На видео, обнародованном спецназовцами, зафиксировано, как группа операторов ССО отправляется на боевое задание.

ВИДЕО ДНЯ

Есть кадры, где воины осматривают заброшенные вражеские позиции и открывают огонь по противнику.

Операторы ССО наталкиваются на раненых пехотинцев, которых оперативно эвакуируют с места боевой работы.

Темы: ССОБахмутвойна
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