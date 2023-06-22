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У Миколаєві затримали "мисливця" на "Бредлі" – СБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 червня 2023, 13:48
У Миколаєві затримали мисливця на Бредлі – СБУ
фото прокуратури

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Миколаєві російського інформатора, який коригував російські повітряні удари по місту.

Джерело: пресслужби СБУ та Миколаївської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, у квітні 2023 року 47-річний житель Миколаєва почав співпрацювати з представником силових відомств РФ та збирати для нього інформацію військового характеру.

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Він надсилав представнику держави-агресора через Telegram інформацію щодо місць дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ у Миколаєві,  усвідомлюючи, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах.

В СБУ стверджують, що саме за наведенням цього чоловіка 27 квітня росіяни обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

Крім того, ворожий поплічник передавав росіянам місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

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Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків "Леопард" і бойових машин піхоти "Бредлі".

Для виконання розвідзавдань інформатор Генштабу зс РФ отримував грошову винагороду від свого російського "куратора".

Вказано, що кнтррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору  нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста.

За даними спецслужби, для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував "потрібні" відомості або "в темну" використовував своїх знайомих.

При обшуках за місцем проживання затриманого силовики виявили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

 
 
 
 

Затриманому повідомлено  про підозру в  несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України, вчиненому в умовах воєнного стану

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Йому загрожує до 12 років тюрми.

Теми: МиколаївСБУ
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