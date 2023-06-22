В Николаеве задержали "охотника" на "Брэдли" – СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве российского информатора, который корректировал российские воздушные удары по городу.

Источник: пресс-службы СБУ и Николаевской областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, в апреле 2023 года 47-летний житель Николаева начал сотрудничать с представителем силовых ведомств РФ и собирать для него информацию военного характера.

Он посылал представителю государства-агрессора через Telegram информацию о местах дислокации личного состава и военной техники ВСУ в Николаеве, осознавая, что предоставленную им информацию враг может использовать для нанесения артиллерийских или авиаударов по указанным объектам.

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В СБУ утверждают, что именно по наводке этого человека 27 апреля россияне обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6-х мирных жителей и повреждены их дома.

Кроме того, вражеский пособник передавал россиянам места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра.

Прежде всего российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков "Леопард" и боевых машин пехоты "Брэдли".

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Для выполнения разведзаданий информатор Генштаба ВС РФ получал денежное вознаграждение от своего российского "куратора".

Указано, что контрразведчики СБУ задержали вражеского соратника во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны на территории города.

По данным спецслужбы, для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал "нужные" сведения или "в темную" использовал своих знакомых.

При обысках по месту жительства задержанного силовики обнаружили мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.

Задержанному сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.