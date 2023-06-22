РФ та Угорщина готують ІПСО, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися полоненими – Лубінець

Росія та Угорщина готують інформаційно-психологічну спецоперацію, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися військовополоненими.

Джерело: Лубінець в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На мій погляд, це підігравання Угорщини російській пропаганді. Зараз вони, за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, що нібито РФ готова віддавати українських військовополонених, а проблема в Україні".

Деталі: Він наголосив, що Україна навпаки постійно пропонує нові ініціативи, передає списки і заявляє про бажання провести великий обмін в форматі "всіх на всіх".

Реклама:

Що цьому передувало: