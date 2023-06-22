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РФ та Угорщина готують ІПСО, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися полоненими – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 червня 2023, 14:14
РФ та Угорщина готують ІПСО, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися полоненими – Лубінець
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ. ФОТО З FACEBOOK

Росія та Угорщина готують інформаційно-психологічну спецоперацію, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися військовополоненими.

Джерело: Лубінець в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На мій погляд, це підігравання Угорщини російській пропаганді. Зараз вони, за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, що нібито РФ готова віддавати українських військовополонених, а проблема в Україні".

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Деталі: Він наголосив, що Україна навпаки постійно пропонує нові ініціативи, передає списки і заявляє про бажання провести великий обмін в форматі "всіх на всіх".

Що цьому передувало:

  • На початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.

  • При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

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  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан. За словами міністра, "Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник".

  • Про повернення трьох військовослужбовців із Угорщини в Україну повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Теми: УгорщинаРосіяполонені
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