РФ и Венгрия готовят ИПСО, чтобы обвинить Украину в нежелании обмениваться пленными – Лубинец

Россия и Венгрия готовят информационно-психологическую спецоперацию, чтобы обвинить Украину в нежелании обмениваться военнопленными.

Источник: Лубинец в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "На мой взгляд, это подыгрывание Венгрии российской пропаганде. Сейчас они, по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации власти Украины, Координационного штаба по вопросам обращения с пленными, что якобы РФ готова отдавать украинских военнопленных, а проблема в Украине".

Детали: Он отметил, что Украина наоборот постоянно предлагает новые инициативы, передает списки и заявляет о желании провести большой обмен в формате "всех на всех".

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Что этому предшествовало: