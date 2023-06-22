РФ и Венгрия готовят ИПСО, чтобы обвинить Украину в нежелании обмениваться пленными – Лубинец

Россия и Венгрия готовят информационно-психологическую спецоперацию, чтобы обвинить Украину в нежелании обмениваться военнопленными.

Источник: Лубинец в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "На мой взгляд, это подыгрывание Венгрии российской пропаганде. Сейчас они, по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации власти Украины, Координационного штаба по вопросам обращения с пленными, что якобы РФ готова отдавать украинских военнопленных, а проблема в Украине".

Реклама:

Детали: Он отметил, что Украина наоборот постоянно предлагает новые инициативы, передает списки и заявляет о желании провести большой обмен в формате "всех на всех".

Что этому предшествовало:

В начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи из России забрали 11 украинских военнопленных.

При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причетность правительства к вывозу военнопленных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан. По словам министра, "Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник".

О возвращении трех военнослужащих из Венгрии в Украину сообщил спикер МИД Олег Николенко.