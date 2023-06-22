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У Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 червня 2023, 15:19
У Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ
ФОТО МОТОЛКО ХЕЛП

Удень 22 червня в Білорусі "жорстко сів" російський вертоліт Мі-24.

Джерело: Міноборони Білорусі, проєкт Motolko help

Деталі: Міноборони Білорусі повідомляє, що близько 13:30 гелікоптер здійснив "жорстку посадку" в Барановицькому районі. 

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Члени екіпажу, як стверджує міністерство, дістали тілесні ушкодження, руйнувань і постраждалих на землі немає. Причини події встановлюються.

Проєкт Motolko help стверджує, що впав вертоліт ВКС РФ. За попередньою інформацією, біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами.

При цьому в офіційному повідомленні Міноборони не вказано, чий саме вертоліт "жорстко сів".

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Теми: БілорусьавіаРосія
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