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В Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 июня 2023, 15:19
В Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ
ФОТО МОТОЛКО ХЕЛП

Днем 22 июня в Беларуси "жестко сел" российский вертолет Ми-24.

Источник: Минобороны Беларуси, проект Motolko help

Детали: Минобороны Беларуси сообщает, что около 13:30 вертолет совершил "жесткую посадку" в Барановичском районе. 

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Члены экипажа, как утверждает министерство, получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются.

Проект Motolko help утверждает, что рухнул вертолет ВКС РФ. По предварительной информации, он упал около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами

При этом в официальном сообщении Минобороны не указано, чей именно вертолет "жестко сел".

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Темы: БеларусьавиаРосcия
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