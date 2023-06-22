В Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ
Четверг, 22 июня 2023, 15:19
Днем 22 июня в Беларуси "жестко сел" российский вертолет Ми-24.
Источник: Минобороны Беларуси, проект Motolko help
Детали: Минобороны Беларуси сообщает, что около 13:30 вертолет совершил "жесткую посадку" в Барановичском районе.
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Члены экипажа, как утверждает министерство, получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются.
Проект Motolko help утверждает, что рухнул вертолет ВКС РФ. По предварительной информации, он упал около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами
При этом в официальном сообщении Минобороны не указано, чей именно вертолет "жестко сел".
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