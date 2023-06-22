З МОК викинули Міжнародну боксерську асоціацію, яку очолює росіянин

Міжнародний олімпійський комітет виключив зі свого складу Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов.

Джерело: Укрінформ та Суспільне із посиланням на пресслужбу МОК

Деталі: Виконавча рада МОК дійшла висновку, що IBA не виконала умови, які були поставлені перед нею. 69 членів МОК проголосували "за", 1 – "проти".

Водночас організація рекомендує залишити бокс у програмі наступних Олімпійських ігор, що відбудуться у Парижі у 2024 році.

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Передісторія:

"Суспільне" повідомляє, що у 2019 році МОК відсторонив IBA від організації олімпійського турніру з боксу. Приводом для цього стали звинувачення у фінансових, суддівських та етичних проблемах.

7 червня виконавча рада МОК розглянула звіт IBA і порекомендувала сесії МОК остаточно виключити асоціацію боксу зі списку членів організації. 22 червня на сесії МОК мали проголосувати щодо майбутнього Міжнародної асоціації боксу.

Нагадаємо:

У жовтні 2022 року IBA повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо зберігає "політичний нейтралітет".

Санкції були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну проти України. Вони полягали в недопуску представників збірних Росії та Білорусі до змагань. У липні Україна закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Однак у вересні президент IBA, росіянин Умар Крємльов, закликав навпаки скасувати санкції.

Наприкінці вересня IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи.