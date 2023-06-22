З МОК викинули Міжнародну боксерську асоціацію, яку очолює росіянин

Міжнародний олімпійський комітет виключив зі свого складу Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов.

Джерело: Укрінформ та Суспільне із посиланням на пресслужбу МОК

Деталі: Виконавча рада МОК дійшла висновку, що IBA не виконала умови, які були поставлені перед нею. 69 членів МОК проголосували "за", 1 – "проти".

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Водночас організація рекомендує залишити бокс у програмі наступних Олімпійських ігор, що відбудуться у Парижі у 2024 році.

Передісторія:

"Суспільне" повідомляє, що у 2019 році МОК відсторонив IBA від організації олімпійського турніру з боксу. Приводом для цього стали звинувачення у фінансових, суддівських та етичних проблемах.

7 червня виконавча рада МОК розглянула звіт IBA і порекомендувала сесії МОК остаточно виключити асоціацію боксу зі списку членів організації. 22 червня на сесії МОК мали проголосувати щодо майбутнього Міжнародної асоціації боксу.

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