Из МОК выбросили Международную боксерскую ассоциацию, которую возглавляет россиянин

Международный олимпийский комитет исключил из своего состава Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Источник: Укринформ и Суспильне со ссылкой на пресс-службу МОК

Детали: Исполнительный совет МОК пришел к выводу, что IBA не выполнила условия, которые были поставлены перед ней. 69 членов МОК проголосовали "за", 1 - "против".

В то же время организация рекомендует оставить бокс в программе следующих Олимпийских игр, которые состоятся в Париже в 2024 году.

Реклама:

Предыстория:

"Суспільне" сообщает, что в 2019 году МОК отстранил IBA от организации олимпийского турнира по боксу. Поводом для этого стали обвинения в финансовых, судейских и этических проблемах.

7 июня исполнительный совет МОК рассмотрел отчет IBA и порекомендовал сессии МОК окончательно исключить ассоциацию бокса из списка членов организации. 22 июня на сессии МОК должны были проголосовать по поводу будущего Международной ассоциации бокса.

Напомним:

В октябре 2022 года IBA сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".

Санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины. Они заключались в недопуске представителей сборных России и Беларуси к соревнованиям. В июле Украина призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами. Однако в сентябре президент IBA, россиянин Умар Кремлев, призвал наборот отменить санкции.

В конце сентября IBA запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы.