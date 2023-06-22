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Из МОК выбросили Международную боксерскую ассоциацию, которую возглавляет россиянин

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 июня 2023, 15:52
Из МОК выбросили Международную боксерскую ассоциацию, которую возглавляет россиянин
Умар Кремлев, IBA

Международный олимпийский комитет исключил из своего состава Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. 

Источник: Укринформ и Суспильне со ссылкой на пресс-службу МОК

Детали: Исполнительный совет МОК пришел к выводу, что IBA не выполнила условия, которые были поставлены перед ней. 69 членов МОК проголосовали "за", 1 - "против". 

В то же время организация рекомендует оставить бокс в программе следующих Олимпийских игр, которые состоятся в Париже в 2024 году.

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Предыстория:

  • "Суспільне" сообщает, что в 2019 году МОК отстранил IBA от организации олимпийского турнира по боксу. Поводом для этого стали обвинения в финансовых, судейских и этических проблемах.
  • 7 июня исполнительный совет МОК рассмотрел отчет IBA и порекомендовал сессии МОК окончательно исключить ассоциацию бокса из списка членов организации. 22 июня на сессии МОК должны были проголосовать по поводу будущего Международной ассоциации бокса.

Напомним:

  • В октябре 2022 года IBA сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".
  • Санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины. Они заключались в недопуске представителей сборных России и Беларуси к соревнованиям. В июле Украина призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами. Однако в сентябре президент IBA, россиянин Умар Кремлев, призвал наборот отменить санкции. 
  • В конце сентября IBA запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы. 

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Темы: спортРосcия
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