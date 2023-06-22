Вертоліт із "Z" за 12 млн доларів: "Беларускі Гаюн" розповів деталі падіння в Білорусі

Вертоліт Мі-24 ВКС РФ у Білорусі впав біля агромістечка Лісова між Івацевичами та Барановичами.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Група вказує, що в офіційному повідомленні прес-служби МО РБ зазначено, що екіпаж вертольота "дістав тілесні ушкодження", але водночас Міноборони Білорусі не називає ні модель вертольота, ні яким військам він належить.

Активність авіації, як вказують аналітики, на найближчому до місця аварії аеродромі - "Барановичі", почала фіксуватися сьогодні з 11:30.

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Гелікоптер лежить прямо біля траси М1 по стороні в напрямку Бреста.

По фото з чатів можна чітко зрозуміти, що впав саме російський вертоліт Мі-24.

Дослівно: "По-перше, на ньому чітко видно окупаційний символ "Z", по-друге, на хвостовій частині присутній напис ВКС або ВПС Россії і реєстраційний номер вертольота.

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Зазначимо, що у вертольотів ВПС РБ, на відміну від ВКС РФ, на місці, де "Z", розташовані великі цифри номера борту. Крім того, у всіх Мі-24 ВПС РБ є держ. прапор на повітрозабірниках.

Також варто сказати, що вартість такого вертольота становить близько $12 500 000".

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