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Вертоліт із "Z" за 12 млн доларів: "Беларускі Гаюн" розповів деталі падіння в Білорусі

Четвер, 22 червня 2023, 17:43
Вертоліт із Z за 12 млн доларів: Беларускі Гаюн розповів деталі падіння в Білорусі

Вертоліт Мі-24 ВКС РФ у Білорусі впав біля агромістечка Лісова між Івацевичами та Барановичами.    

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Група вказує, що в офіційному повідомленні прес-служби МО РБ зазначено, що екіпаж вертольота "дістав тілесні ушкодження", але водночас Міноборони Білорусі не називає ні модель вертольота, ні яким військам він належить.

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Активність авіації, як вказують аналітики, на найближчому до місця аварії аеродромі - "Барановичі", почала фіксуватися сьогодні з 11:30.

Гелікоптер лежить прямо біля траси М1 по стороні в напрямку Бреста.

По фото з чатів можна чітко зрозуміти, що впав саме російський вертоліт Мі-24.

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Дослівно: "По-перше, на ньому чітко видно окупаційний символ "Z", по-друге, на хвостовій частині присутній напис ВКС або ВПС Россії і реєстраційний номер вертольота.

 

Зазначимо, що у вертольотів ВПС РБ, на відміну від ВКС РФ, на місці, де "Z", розташовані великі цифри номера борту. Крім того, у всіх Мі-24 ВПС РБ є держ. прапор на повітрозабірниках.

Також варто сказати, що вартість такого вертольота становить близько $12 500 000".

Передісторія:

Теми: Білорусьвійнаавіа
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