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Вертолет с "Z" за 12 млн долларов: "Беларускі Гаюн" рассказал детали падения в Беларуси

Четверг, 22 июня 2023, 17:43
Вертолет с Z за 12 млн долларов: Беларускі Гаюн рассказал детали падения в Беларуси

Вертолет ВКС РФ Ми-24 в Беларуси упал возле агрогородка Лесная между Ивацевичами и Барановичами.   

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: Группа указывает, что в официальном сообщении пресс-службы МО РБ указано, что экипаж вертолета "получил телесные повреждения", но в то же время Минобороны Беларуси не называет ни модель вертолета, ни каким войскам он принадлежит.

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Активность авиации, как указывают аналитики, на ближайшем к месту аварии аэродроме - "Барановичи", начала фиксироваться сегодня с 11:30.

Вертолет лежит прямо возле трассы М1 по стороне в направлении Бреста.

 

По фото из чатов можно четко понять, что упал именно российский вертолет Ми-24.

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Дословно: "Во-первых, на нем четко видно оккупационный символ "Z", во-вторых, на хвостовой части присутствует надпись ВКС или ВВС России и регистрационный номер вертолета.

Отметим, что у вертолетов ВВС РБ, в отличие от ВКС РФ, на месте, где "Z", расположены большие цифры номера борта. Кроме того, у всех Ми-24 ВВС РБ есть гос. флаг на воздухозаборниках.

Также стоит сказать, что стоимость такого вертолета составляет около $12 500 000".

 

Предыстория:

Темы: Беларусьвойнаавиа
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