"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Служба безпеки України поділилася відео відпрацювання дроном по позиції окупантів і перехопленням розмови росіян, які потрапили під вогонь і "затрьохсотились".

Джерело: пресслужба СБУ в Telegram

Дослівно: "Оперативна група Головного Управління СБУ в АР Крим відпрацювала позицію росіян поблизу Херсона, коли ті намагалися сісти у човен.

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Співробітники СБУ зафіксували їхні переговори в момент роботи дрона і ми просто не могли не поділитися з вами цією прекрасною "оперою" поранених росіян".

Деталі: Як зрозуміло з оприлюдненого відео, йдеться про позицію росіян на частково підтопленому лівобережжі Дніпра (біля Нової Каховки).

З переговорів окупантів випливає, що вони запитують "колег" щодо дрона, який з'являється в небі, чи це "свої". "Колеги" загарбників відповідають заперечно, далі БПЛА СБівців скидає 2 ВОГи і росіяни волають про те, що трьох із них поранено, один – у тяжкому стані.