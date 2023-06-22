"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Служба безопасности Украины поделилась видео отработки дроном по позиции оккупантов и перехватом разговора россиян, которые попали под огонь и "затрехсотились".

Источник: пресс-служба СБУ в Telegram

Дословно: "Оперативная группа Главного управления СБУ в АР Крым отработала позицию россиян вблизи Херсона, когда те пытались сесть в лодку.

Сотрудники СБУ зафиксировали их переговоры в момент работы дрона и мы просто не могли не поделиться с вами этой прекрасной "оперой" раненых россиян".

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Детали: Как понятно из обнародованного видео, речь идет о позиции россиян на частично подтопленном левобережье Днепра (возле Новой Каховки).

Из переговоров оккупантов следует, что они спрашивают "коллег" о дроне, который появляется в небе, "свои" ли это. "Коллеги" захватчиков отвечают отрицательно, далее БПЛА СБУ сбрасывает 2 ВОГа и россияне кричат о том, что трое из них ранены, один - в тяжелом состоянии.