Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

Дружина народного депутат Богдана Торохтія, Аліна Левченко заявила, що її статки дозволяють купувати автомобілі, так вона відреагувала на розслідування Bihus.Info.

Джерело: Аліна Левченко у Facebook

Пряма мова Левченко: "У відеосюжеті "Євротур під час війни, авто за 7 млн та брехня нардепа-слуги Торохтія" спеціально вирізано та не зазначено більшість моїх відповідей на питання журналіста, проігноровано також і подану мою декларацію за 2020 рік про мої статки, які були та є достатніми для купівлі автомобілів. І таким чином моя робота в "Державному центрі сертифікації та експертизи насіння і садівного матеріалу" чи в ДП "Антонов" аж ніяк не скасовує мій майновий стан".

Деталі: Левченко закликала припинити "цькування її родину та розповсюджувати її персональні дані", а також викласти журналістів інформацію щодо того, що родина Левченко та Торохтія має фінансове забезпечення для купівлі автомобілів.

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При цьому вона пригрозила звернутися за захистом свої прав, якщо "цькування та розповсюдження неправдивої інформації" не припиняться.

Що було раніше:Перед цим журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море за кордон під час воєнного стану.