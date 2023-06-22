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Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 червня 2023, 18:47
Дружина Слуги народу Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів
Аліна Левченко, фото: Facebook

Дружина народного депутат Богдана Торохтія, Аліна Левченко заявила, що її статки дозволяють купувати автомобілі, так вона відреагувала на розслідування Bihus.Info.

Джерело: Аліна Левченко у Facebook

Пряма мова Левченко: "У відеосюжеті "Євротур під час війни, авто за 7 млн та брехня нардепа-слуги Торохтія" спеціально вирізано та не зазначено більшість моїх відповідей на питання журналіста, проігноровано також і подану мою декларацію за 2020 рік про мої статки, які були та є достатніми для купівлі автомобілів. І таким чином моя робота в "Державному центрі сертифікації та експертизи насіння і садівного матеріалу" чи в ДП "Антонов" аж ніяк не скасовує мій майновий стан".

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Деталі: Левченко закликала припинити "цькування її родину та розповсюджувати її персональні дані", а також викласти журналістів інформацію щодо того, що родина Левченко та Торохтія має фінансове забезпечення для купівлі автомобілів.

При цьому вона пригрозила звернутися за захистом свої прав, якщо "цькування та розповсюдження неправдивої інформації" не припиняться.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:Перед цим  журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море за кордон під час воєнного стану.

Теми: Слуга народукорупція
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