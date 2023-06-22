Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

Станислав ПогориловЧетверг, 22 июня 2023, 18:47
Жена Слуги народа Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей
Алина Левченко, фото: Facebook

Жена народного депутат Богдана Торохтия, Алина Левченко заявила, что ее состояние позволяет покупать автомобили, так она отреагировала на расследование Bihus.Info.

Источник: Алина Левченко в Facebook

Прямая речь Левченко: "В видеосюжете "Евротур во время войны, авто за 7 млн и ложь нардепа-слуги Торохтия" специально вырезано и не указано большинство моих ответов на вопросы журналиста, проигнорировано также и поданную мою декларацию за 2020 год о моем состоянии, которое было и есть достаточным для покупки автомобилей. И таким образом моя работа в "Государственном центре сертификации и экспертизы семян и садоводческого материала" или в ГП "Антонов" отнюдь не отменяет мое имущественное положение".

Реклама:

Детали: Левченко призвала прекратить "травлю ее семью и распространять ее персональные данные", а также выложить журналистам информацию о том, что семья Левченко и Торохтия имеет финансовое обеспечение для покупки автомобилей.

При этом она пригрозила обратиться за защитой своих прав, если "травля и распространение ложной информации" не прекратятся.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Перед этим журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.

Темы: Слуга народакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Слуга народа
Министру Резникову: Заключайте не пари, а договоры по рыночным ценам
Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?
Новый нардеп от "Слуги народа" официально появился в Верховной Раде
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: