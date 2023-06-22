Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

Жена народного депутат Богдана Торохтия, Алина Левченко заявила, что ее состояние позволяет покупать автомобили, так она отреагировала на расследование Bihus.Info.

Источник: Алина Левченко в Facebook

Прямая речь Левченко: "В видеосюжете "Евротур во время войны, авто за 7 млн и ложь нардепа-слуги Торохтия" специально вырезано и не указано большинство моих ответов на вопросы журналиста, проигнорировано также и поданную мою декларацию за 2020 год о моем состоянии, которое было и есть достаточным для покупки автомобилей. И таким образом моя работа в "Государственном центре сертификации и экспертизы семян и садоводческого материала" или в ГП "Антонов" отнюдь не отменяет мое имущественное положение".

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Детали: Левченко призвала прекратить "травлю ее семью и распространять ее персональные данные", а также выложить журналистам информацию о том, что семья Левченко и Торохтия имеет финансовое обеспечение для покупки автомобилей.

При этом она пригрозила обратиться за защитой своих прав, если "травля и распространение ложной информации" не прекратятся.

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Что предшествовало: Перед этим журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.